Nederlandse centrale bank komt met fonds voor slavernijverleden

De bank trekt daar de komende tien jaar 5 miljoen euro voor uit. Daarnaast trekt DNB 5 miljoen euro uit voor eenmalige donaties aan grotere projecten en wordt er werk gemaakt van meer diversiteit bij de centrale bank. Na de renovatie van het hoofdkantoor in Amsterdam wordt daar ook aandacht geschonken aan de slavernijgeschiedenis.

Vorig jaar bood DNB-president Klaas Knot namens de centrale bank excuses aan voor de betrokkenheid van oprichters en bestuurders bij de slavernij in de 19de eeuw. Eerder dat jaar brachten historici onderzoeksresultaten naar buiten waaruit bleek dat de DNB op verschillende manieren betrokken was bij slavernij. Zo was het startkapitaal van de DNB, opgericht in 1814, deels afkomstig van ondernemers met directe belangen in de plantageslavernij.

Sommige bestuurders van de centrale bank waren zelf betrokken bij het aansturen van plantages waar tot slaaf gemaakte mensen werkten. Ook kreeg de instelling goederen die met behulp van slavenarbeid werden gemaakt als onderpand voor leningen en faciliteerde DNB de compensatiebetalingen aan slaveneigenaren.