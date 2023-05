Europese Unie maakt einde aan wilde westen cryptogeld met nieuwe regels

De ministers keurden het politiek akkoord dat ze met het Europees Parlement hebben gesloten formeel goed. De zogenaamde MiCA-wet (Markets in Crypto-Assets) moet beleggers in cryptoactiva beschermen en het misbruik ervan voorkomen. “Deze baanbrekende verordening zal een einde maken aan het wilde westen op het gebied van crypto­geld en bevestigt de norm­bepalende rol van de EU op digitaal gebied”, zei de Franse minister Bruno Le Maire toen het akkoord een jaar geleden werd bereikt.

Na het parlement hebben nu dus ook de lidstaten de wet goedgekeurd. De regels zijn van toepassing op aanbieders van gebruikstokens, van ‘asset-referenced’ tokens (die een stabiele waarde tracten te behouden) en van stablecoins (die altijd dezelfde waarde hebben en aan andere valuta gekoppeld zijn). Vooral die laatste zouden grote risico’s voor de financiële stabiliteit met zich mee brengen.

“Ik ben erg blij dat we onze belofte nakomen om de cryptoactivasector te reguleren”, zegt de Zweedse minister Elisabeth Svantesson, die de vergadering voorzat. “We hadden dringend regels nodig om Europeanen die in activa geïnvesteerd hebben beter te beschermen en misbruik van de cryptosector - voor witwassen en terrorismefinanciering - te voorkomen.”

Samenwerking belastingdiensten

De ministers keurden nog een tweede verordening goed, die de bestaande antiwitwasregels uitbreidt tot cryptoactiva. Ook deze moet voorkomen dat deze voor criminele doeleinden worden gebruikt. “Het gebruik van cryptoactiva voor illegale activiteiten (...) zal in Europa niet langer onder de radar kunnen blijven - een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen het witwassen van geld”, zegt Svantesson.

Tot slot werd ook een akkoord gevonden over nieuwe transparantieregels voor de handel in cryptoactiva. De bestaande regels voor de verplichte samenwerking tussen nationale belastingdiensten wordt uitgebreid. Door het inherent gedecentraliseerde karakter van cryptoactiva is een sterke internationale samenwerking nodig om een effectieve belastinning te waarborgen. De DAC8-richtlijn is precies bedoeld om de tools in de strijd tegen belastingontwijking en -fraude te actualiseren. In dezelfde context zijn ook bepalingen opgenomen inzake grensoverschrijdende rulings voor de meest vermogende personen.

Voor deze richtlijn definitief kan worden aangenomen, is wel nog het advies van het Europees Parlement vereist.