Hoofdstad Uruguay heeft binnen één maand geen drinkwater meer door droogte

Dinsdag publiceerde Cosse een reeks voorstellen om het watertekort te bestrijden. Zo worden de belastingen op water in flessen verlaagd, wordt het wassen van auto’s verboden en wordt het herstel van waterleidingen bespoedigd.

“Deze droogte duurt langer dan de langste droogte in de geschiedenis. De klimaatverandering treft ons hard”, aldus Cosse. “Daarom stellen we voor om de noodtoestand uit te roepen, zodat we allemaal begrijpen in welke situatie we zitten en we allemaal verantwoordelijk handelen in ons dagelijks leven.”

Het Zuid-Amerikaanse land lijdt al maanden onder ernstige droogte. Het Paso Severino-reservoir, met een capaciteit van 67 miljoen kubieke meter, heeft volgens het waterleidingbedrijf momenteel nog maar 6,5 miljoen kubieke meter water over. Omdat het zoete water zich steeds meer mengt met het zoute water, smaakt het water in Montevideo steeds zouter. Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid het maximumgehalte voor natrium in leidingwater verdubbeld tot 440 milligram per liter.

