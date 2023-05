Beroering na filmpje van scheldpartij tussen leerling en leerkracht: “Let op uw woorden, vieze Turk”

Op sociale media dook maandag een kort filmpje op van een luide woordenwisseling tussen een leerling en leerkracht in de Herentalse secundaire school kOsh, waarbij enkele scherpe scheldwoorden vallen. De directie is een intern onderzoek gestart.

Het filmpje dat maandag op Tiktok verscheen, werd eerder die dag opgenomen tijdens een studiemoment van een klas uit het vijfde middelbaar in een van de afdelingen van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals). Het fragment van net geen minuut lang valt er binnen in een luide woordenwisseling tussen een van de leerlingen en de toezichthoudende leerkracht. Die vrouw geeft zelf geen les aan de betrokken jongeren. Wat de precieze aanleiding was van het tumult of hoe lang dat al bezig was op het moment dat een (andere) leerling begon te filmen, valt niet uit het fragment af te leiden.

De leerling noemt de vrouwelijke leerkracht op een bepaald moment ‘vieze pedofiel’. De vrouw reageert daar heftig vermanend op, waarbij ze laat vallen ‘gij moet wel op uw woorden letten, he, vieze Turk!’. Het gesprek escaleert verder in heen-en-weer geroep.

Intern onderzoek

Volgens de schoolgenoten spreekt de betrokken leerling dan wel met een Turks accent, maar gaat het om een Kempense tiener. Bij de jeugd zou het een trend zijn om met een dergelijk vet aangezet accent te praten.

De schooldirectie van kOsh neemt het incident ernstig. “Inhoudelijk kan ik mij op dit moment niet over de kwestie uitspreken”, zegt coördinerend directeur Patrick Heremans van het secundair binnen kOsh. “Er is inderdaad een incident geweest in de studieruimte, wat de betrokken leerkracht nadien meteen bij de directie is komen melden.”

“Het is intussen wel duidelijk dat er veel meer gezegd is geweest dan wat het filmpje toont. We voeren nu een intern onderzoek om te achterhalen wat er juist gebeurd is en wie wat precies heeft gezegd. Dan pas kunnen we bekijken óf er maatregelen genomen moeten worden, en welke dat dan zouden moeten zijn. We willen dit in sereniteit verder afhandelen.”