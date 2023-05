Fransen vrezen tekort aan kabels voor windparken na Nederlands miljardenorder

De Nederlandse beheerder van het hoogspanningsnet TenneT maakte in mei bekend voor 5,5 miljard euro aan kabelsystemen en de aanleg daarvan te hebben besteld, goed voor 7.000 kilometer aan kabels. Het gaat vooral om kabels om de elektriciteit opgewekt door windparken op zee aan land te brengen. Onder meer een consortium met daarin maritiem aannemer Jan De Nul mag een deel daarvan gaan trekken in Duitsland, waar TenneT ook actief is.

Volgens de Franse hoogspanningsbeheerder RTE gaat het om “gigantische orders” waardoor de productiecapaciteiten enigszins “verzadigd” raken. En dat kan tot bevoorradingsproblemen leiden.

Frankrijk is aan een inhaalrace bezig bij het installeren van windparken op zee. Europese landen zetten massaal in op elektriciteit opgewekt door windmolens, om los te raken van fossiele energie, in het bijzonder uit Rusland. Frankijk opende vorig jaar pas zijn eerste offshore-windpark. President Emmanuel Macron wil er tegen 2050 maar liefst vijftig bouwen, goed voor 40 gigawatt aan capaciteit.

Een topman van RTE schat evenwel het risico dat er onvoldoende bevoorrading is om tegen 2035 aan 17 gigawatt in Franse wateren te raken als “hoog” in. Er is niet alleen krapte op de bekabelingmarkt, maar ook bijvoorbeeld installatieschepen zijn schaars.