Leeuw doodt eigenaar in privézoo in Slovakije

In een privédierentuin in Slovakije heeft een leeuw een man gedood. Dat berichten Slovaakse media dinsdag. Volgens de zender TA3 is het slachtoffer de eigenaar van de zoo en de familie van de man bevestigt dat.

De politie meldt op Facebook dat ze door een medewerker van de dierentuin opgeroepen werd nadat het slachtoffer niet teruggekomen was toen hij naar het dierenverblijf was gegaan. De politie trof het lichaam van het slachtoffer aan.

Volgens de zender TV Markiza is het slachtoffer letterlijk in stukken gescheurd, maar dat heeft de politie niet bevestigd. De man was het dierenverblijf binnengegaan om de dieren eten te brengen. De politie vond eerst een been en daarna andere lichaamsdelen.

In de privézoo in de wijk Oskerda in de buurt van de stad Zilina worden naast leeuwen en tijgers nog andere exotische dieren gehouden.