Baron Ullens ziet tijdens reconstructie zoon voor het eerst terug sinds moord op Myriam ‘Mimi’ Ullens

In het Waals-Brabantse Ohain vond dinsdagochtend de reconstructie plaats van de moord op Myriam ‘Mimi’ Ullens. De 70-jarige barones werd op 29 maart doodgeschoten door haar stiefzoon Nicolas Ullens (57). De nog steeds zwaar getraumatiseerde baron en vader van de schutter twijfelt lang of hij aanwezig zal zijn, maar uiteindelijk tekent hij toch present. Het is meteen de eerste maal dat hij zijn zoon terugziet, sinds de feiten zo’n anderhalve maand geleden.