Nabestaanden treinongeluk in Griekenland dienen klacht in tegen premier

Familieleden en slachtoffers van het dodelijke treinongeval dat zich begin februari voordeed in Griekenland, hebben een klacht ingediend tegen eerste minister Kyriakos Mitsotakis en vijftien andere mensen. Dat heeft een vertegenwoordiger van een slachtoffervereniging dinsdag meegedeeld.

“Het is vandaag een belangrijke dag, veel belangrijker dan de verkiezingen van komende zondag”, zegt Christos Konstantinidis voor het gerechtsgebouw in Larissa. “Deze klacht is gericht tegen zestien verkozen en benoemde personen”, onder wie dus de leider van de conservatieve Griekse regering.

Een passagierstrein en een vrachttrein waren op 28 februari frontaal gebotst in Tempé, niet ver van de stad Larissa. De twee treinen reden kilometerslang op hetzelfde spoor, op de belangrijke lijn tussen Athene en Thessaloniki. Bij het ongeval kwamen 57 mensen om het leven.

Na het ongeval kwamen de Grieken massaal op straat om te protesten. Heel wat Griekse burgers vinden dat de regering schuld treft omdat jarenlang wanbeleid heeft geleid tot een erbarmelijke staat van de Griekse spoorwegen. Officieel wordt het drama echter vooral toegeschreven aan een fout van een stationschef die toen van dienst was.