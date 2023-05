In 2021 nog bekritiseerd door eigen fans, nu hun ultieme redmiddel: hoe AC Milan én Charles De Ketelaere zich optrekken aan Rafael Leão

De hoop op de Champions League-finale is bij AC Milan ondanks de 0-2-nederlaag in de heenwedstrijd van de halve finales nog niet opgegeven. En dat heeft voor een groot deel te maken met de terugkeer van sterspeler Rafael Leão (23), die de heenwedstrijd tegen Inter Milan miste door een blessure. Ook Charles De Ketelaere kan zich optrekken aan de prestaties van zijn Portugese ploeggenoot. Want net als De Ketelaere had Leão het moeilijk in zijn eerste jaren bij Milan.