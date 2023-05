Engeland bijt in het zand: toptalent van Arsenal, Folarin Balogun, kiest voor de Verenigde Staten

De 21-jarige aanvaller - met negentien doelpunten in 34 wedstrijden op huurbasis bij Stade Reims van Arsenal - kon beide landen vertegenwoordigen. Balogun is geboren in Brooklyn (New York), maar verhuisde naar Londen toen hij twee jaar oud was. Ook Nigeria was een optie voor het toptalent.

Balogun maakte deel uit van de jeugdopleiding van The Three Lions, maar kiest dus toch voor het nationale Amerikaanse team. “Mijn beslissing om de USMNT (U.S. Men’s National Soccer Team) te vertegenwoordigen, gebeurde samen met mijn familie”, vertelt de aanvaller. “We besloten dat het de juiste beslissing voor mij zou zijn om het land te representeren waar ik geboren ben.”

Volgens de FIFA-regels mogen spelers van land wisselen voordat ze een eerste competitiewedstrijd op internationaal niveau hebben gespeeld.

Onder ex- Beerschot-trainer Will Still is Balogun een revelatie bij Stade Reims in de Franse competitie. Volgend seizoen keert hij terug naar Arsenal en zullen we hem hopelijk zien schitteren in de Premier League.

