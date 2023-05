“Mimi was de liefde van mijn leven. Dat ze door mijn eigen zoon, voor mijn ogen, werd doodgeschoten, is het drama van mijn leven.” Dat laat baron Guy Ullens via zijn advocate Nathalie Buisseret weten. “Ze verdient het niet om na haar dood nog eens afgeschilderd te worden als een boosaardige heks die het familiekapitaal verkwanselde.”