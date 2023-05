VK Weerde dient klacht in na beslissingen van lijnrechter die volgend seizoen bij tegenstrever FC Dworp speelt: “We werden oneerlijk behandeld en claimen promotieticket”

VK Weerde werd zondag tegen FC Dworp na strafschoppen uitgeschakeld in de eindronde voor promotie naar derde provinciale. Weerde-trainer Gunter Pepermans legt zich daar echter niet zomaar bij neer. Volgens hem was er sprake van belangenvermenging: de tweede lijnrechter speelt volgend seizoen uitgerekend bij de tegenstander, FC Dworp. VK Weerde diende een klacht in bij de voetbalbond. Dworp is zich intussen van geen kwaad bewust.

VK Weerde zag zich de weg naar promotie versperd door de verloren penaltyreeks op FC Dworp, maar coach Gunter Pepermans legt zich daar niet bij neer en verwijst naar een klacht vanwege Weerde wegens belangenvermenging. “Tweede lijnrechter Hugo De Ridder gaat volgend seizoen als speler aan de slag bij Dworp. Deontologisch kan het dan toch niet dat hij als lijnrechter aantreedt? Bovendien nam hij twee betwistbare beslissingen in ons nadeel. In de reguliere speeltijd ging de bal op zijn aangeven op de stip, waardoor Dworp verlengingen uit de brand kon slepen. In de penaltyreeks pareerde onze doelman de derde strafschop, maar die moest opnieuw genomen worden omdat onze keeper zogezegd te vroeg van zijn lijn was vertrokken. Weerde werd schandalig behandeld. We dienden een klacht in wegens laakbare belangenvermenging en claimen een promotieticket omdat we oneerlijk behandeld werden.”

Jeroen Marchal reageert verbaasd op de klacht en verdedigt zowel de houding van FC Dworp als de arbitrage. “Hugo De Ridder treedt pas volgend seizoen toe tot FC Dworp en was tijdens de wedstrijd dus onafhankelijk. Hij stelde ons naar aanloop van de wedstrijd op de hoogte dat hij de wedstrijd wou vlaggen omdat het de bekroning vormde van zijn carrière. Naar mijn oordeel vlagde hij een correcte wedstrijd. Bij de ons toegekende strafschop was sprake van duidelijk zichtbaar handspel, wat door hem gesignaleerd werd, maar het was de scheidsrechter die de bal op de stip legde. Tijdens de penaltyreeks bleef De Ridder als tweede lijnrechter bij de spelers en stond de eerste lijnrechter op de doellijn.”