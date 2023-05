900 mensen geëvacueerd door hevige regen in Italië

Als gevolg van de hevige regenval en overstromingen in Italië zijn dinsdag ongeveer 900 mensen geëvacueerd in de regio Emilia-Romagna en in de Marken. Dat heeft het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA meegedeeld.

De evacuaties werden uitgevoerd in gebieden langs de Adriatische kust. Verschillende beken en rivieren zijn buiten hun oevers getreden of staan op het punt te overstromen.

In de Marken moest onder meer de spoedafdeling van een ziekenhuis in Senigallia, vlak bij de regionale hoofdstad Ancona, ontruimd worden. De brandweer maakt ook melding van omgevallen bomen, aardverschuivingen en gestrande wagens. Er werden ook spoorverbindingen gesloten en in verschillende steden hebben scholen de deuren dichtgehouden.

Wegens de harde wind en het risico op hoge golven hebben gemeenten aan de Adriatische Zee ook de toegang tot de stranden afgesloten. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

De civiele bescherming had maandag al de hoogste waarschuwingscode ingesteld voor overstromingen en aardverschuivingen in de regio Emilia-Romagna. In sommige provincies hebben inwoners de raad gekegen om onnodige verplaatsingen te vermijden en om zo veel mogelijk thuis te werken.