VS overwegen verbod chocolademelk op school

Studies hebben uitgewezen dat melk met een smaakje een van de belangrijkste bronnen van toegevoegde suikers is bij het ontbijt en de lunch van Amerikaanse schoolkinderen. Om de suikerconsumptie te verminderen heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) - dat ook waakt over de toegang tot gezonde voeding - een aantal voorstellen uitgewerkt over de aanwezigheid van suiker in melkproducten.

Een van de scenario’s is een totaal verbod op gearomatiseerde melk in lagere scholen en een verminderde hoeveelheid suiker voor middelbare scholen. Andere scenario’s gaan minder ver en laten melk met een smaak wel nog toe, maar dan met een beperkte hoeveelheid suiker.

Vandaag zijn Amerikaanse scholen verplicht om magere of halfvolle melk aan te bieden bij ontbijt of lunch.

Niet iedereen is akkoord met de voorstellen. Een ngo die ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke maaltijden op school stelt dat kinderen minder melk gaan drinken indien er geen aanbod is van gearomatiseerde melk. De Amerikaanse vereniging van kinderartsen adviseert om gesuikerde drankjes te vervangen door water, maar stelt ook dat melk met een smaakje een evenwicht kan bieden tussen de nood om enerzijds suiker te beperken maar ook voedzame voeding aan te bieden.