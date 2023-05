Jonathan Legear (36) stopt als profvoetballer. De ex-speler van Anderlecht en Standard voetbalde nog bij URSL Visé in Eerste Nationale, maar met een galamatch komt daar nu een einde aan. ‘Jona’ gaat trainer worden, eerst T2 en later hoofdcoach. Wie had dat gedacht van deze brokkenpiloot? “Ik heb een voetbalvisie die bovengemiddeld is.”