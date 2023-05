Nieuwe vertrouwenscrisis aan top van Belgische voetbalbond: voorzitter in conflict met verschillende directeurs

Twee maanden na het ontslag van CEO Peter Bossaert is er opnieuw sprake van een vertrouwenscrisis aan de top van de voetbalbond. Het directiecomité heeft dinsdagavond een brief naar de leden van de raad van bestuur gestuurd om de moeizame relatie met voorzitter Paul Van den Bulck aan te kaarten.

Van den Bulck was begin dit jaar al de drijvende kracht achter het vertrek van Peter Bossaert en is nu ook in conflict gekomen met verschillende directeurs. De directie hekelt de bemoeizucht van Van den Bulck en vindt dat ze het gevoerde werk van de laatste jaren niet kan voortzetten. Twee leden van het directiecomité met een lange anciënniteit zitten op dit ogenblik op doktersbevel thuis.

Met de brief hoopt de directie de druk op de raad van bestuur op te voeren om een nieuwe voorzitter aan te stellen. Over een maand zijn er sowieso voorzittersverkiezingen en moet er gestemd worden over zes nieuwe mandaten binnen de raad van bestuur. Die bestaat uit vier leden van het profvoetbal (Pro League), twee leden van het Vlaamse amateurvoetbal (Voetbal Vlaanderen), twee leden van de Franstalige amateurvleugel (ACFF) en twee onafhankelijken. Het is afwachten of er nog voor die datum concrete stappen zullen worden gezet door de raad van bestuur.