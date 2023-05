Biden zegt bezoek aan Australië af wegens onderhandelingen over schuldenplafond

Joe Biden spreekt met Kevin McCarthy, Kamala Harris, Chuck Schumer en Hakeem Jeffries in het Witte Huis over het schuldenplafond. — © AFP

Het Witte Huis maakte de annulatie bekend. Dat Biden zondag meteen zal terugkeren, heeft te maken met het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Als dat niet snel opgekrikt wordt, dreigt al begin juni een mogelijke wanbetaling. De Democraten van Biden en de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, raken het echter niet eens over een verhoging.

Biden keert terug naar de VS “voor vergaderingen met leiders van het Congres om te verzekeren dat het Congres actie onderneemt tegen de deadline om een wanbetaling te vermijden”, verklaart het Witte Huis.

Dinsdag vond nog een bijeenkomst plaats tussen Biden en Democratische en Republikeinse leiders in het Congres. De president erkende dat “er nog werk te doen is aan een reeks moeilijke punten”, maar toonde zich ook “optimistisch”, zo zei het Witte Huis achteraf in een verklaring. Beide partijen zullen ook ogen moeten zien dat ze water bij de wijn zullen moeten doen, luidde het voorts.

Eerder had Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, al gewag gemaakt van vooruitgang in de gesprekken, die “productief” verlopen. Het water tussen Democraten en Republikeinen is diep, maar nog deze week een akkoord behoort tot de mogelijkheden, zei hij. Ook de Democratische meerderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, sprak van positieve signalen.

Wel naar G7

Biden vertrekt woensdag wel naar de G7 in Hiroshima, maar hij heeft de leiders van het Congres beloofd om tijdens zijn reis telefonisch contact te houden en hen opnieuw te ontmoeten eens hij terug is in Washington.

De president van de VS liet aan de Australische premier Anthony Albanese weten dat hij zijn bezoek uitstelt, maar zal hem ontmoeten tijdens de G7 en nodigde hem op uit voor een later officieel staatsbezoek. Het Witte Huis benadrukt dat het partnerschap met onder andere Australië en Papoea-Nieuw-Guinea een prioriteit is voor de president. “We kijken ernaar uit om het komende jaar andere manieren te vinden om samen te werken”, klinkt het in een persmededeling.