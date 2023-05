Child Focus zoekt jongeman die verdween uit instelling

Op dinsdag 16 mei 2023 omstreeks 09.30 uur verliet de 26-jarige Oussama Trad het instituut René Thône in Montignies-sur-Sambre, in de provincie Henegouwen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij is 1m70 lang, slank gebouwd en heeft kort donker haar. Hij spreekt moeilijk en loopt op de tippen van zijn tenen.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichte jeansbroek, een lichtblauwe pull en baskets.

Heeft u Oussama Trad nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.30.0 of via Child Focus op het nummer 116.000. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.