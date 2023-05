Amerikaans konvooi aangevallen in Nigeria: vier doden, drie mensen ontvoerd

Gewapende mannen hebben dinsdag in het zuidoosten van Nigeria een Amerikaans konvooi aangevallen. Daarbij werden vier mensen gedood en drie anderen ontvoerd.

Volgens de Nigeriaanse politie doodden de aanvallers twee agenten en twee medewerkers van het Amerikaanse consulaat bij de aanval in Ogbaru, in de staat Anambra. Vervolgens staken ze de auto’s in brand.

De woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, bevestigde de aanval tijdens een briefing in Washington. “Een Amerikaans konvooi van meerdere voertuigen werd aangevallen”, zei hij. “Wat ik kan zeggen, is dat er geen enkele Amerikaanse burger betrokken is.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat zijn diplomatiek personeel in het Afrikaanse land samenwerkt met de Nigeriaanse veiligheidsdiensten aan een onderzoek. “De veiligheid van ons personeel is altijd essentieel en wij nemen extreme voorzorgsmaatregelen wanneer we ons verplaatsen op het terrein”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

In het zuidoosten van Nigeria zijn meerdere separatistische groeperingen actief, die recentelijk hun aanvallen hebben opgedreven. Doorgaans viseren ze daarbij de politie en overheidsgebouwen.

De Nigeriaanse autoriteiten schrijven aanvallen geregeld toe aan IPOB, een separatistische beweging in de regio Biafra, en haar gewapende arm ESN.