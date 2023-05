Hij zweeg 75 jaar lang: negentiger biecht op dat zijn verzetsgroep tientallen Duitsers executeerde

In Frankrijk worden opgravingen voorbereid op zoek naar de lichamen van een veertigtal Duitse soldaten, nadat een negentiger heeft opgebiecht dat zijn verzetsgroep hen in 1944 doodschoot.

Edmond Réveil (98) had 75 jaar lang gezwegen, zelfs tegenover zijn familie, toen hij in 2019 plots rechtstond aan het einde van een vergadering van de lokale veteranenvereniging. Hij wilde iets vertellen: hij was als achttienjarige in juni 1944 lid van het Franse verzet, toen zijn groep tientallen gevangengenomen Duitse soldaten executeerde in een bos nabij Meymac, in het centrum van Frankrijk. Zijn bekentenis bleef jarenlang onder de radar, tot Franse media deze week met het verhaal uitpakten.

De 98-jarige Réveil, codenaam Papillon, is het laatste overlevende lid van de lokale tak van de verzetsgroep FTP (Francs-tireurs et partisans). Hij verklaart getuige geweest te zijn van de executies.

Eigen graf graven

Zijn groep van zo’n dertig strijders was al dagenlang op pad om in Tulle gevangengenomen Duitse soldaten naar het oosten te escorteren. Er was geen duidelijk plan voor wat ze met hen moesten aanvangen, toen ze met een groep gevangenen bij Meymac aankwamen. Daar, op het platteland van Le Vert, kregen ze op 12 juni 1944 het bevel van hun leidinggevende, generaal Koenig vanuit een commandocentrum van geallieerden, om de gevangenen te executeren. 47 Duitsers en een Franse vrouw die gecollaboreerd had met de Gestapo.

© AFP

De commandant van hun verzetsgroep, codenaam Hannibal, “huilde als een kind toen hij het bevel kreeg” en de gevangenen één voor één inlichtte, aldus Réveil. “Maar er was discipline in het verzet. Hij vroeg vrijwilligers om het bevel uit te voeren. Elke strijder had iemand om te doden. Maar enkelen van ons, onder wie ik, weigerden.” Niemand wilde de vrouw doden. Dus trokken ze lootjes.

“Het was een verschrikkelijk hete dag. We lieten ze hun eigen graf graven. Ze werden gedood en we goten ongebluste kalk op hen”, vertelt Réveil. “Ik herinner me dat het naar bloed rook. We hebben er nooit meer over gesproken.”

Tot 2019 dus. Volgens de burgemeester van Meymac was het geheim een last op de schouders van Réveil. “Hij was de laatste getuige. Hij wist dat als hij zich niet uitsprak, niemand het ooit zou weten”, klinkt het.

“Het moest geweten zijn, het is een historische waarheid”, aldus Réveil, die vindt dat het verkeerd was om krijgsgevangenen zo te doden. Dat geldt als een oorlogsmisdaad. “Ik ben blij dat het vandaag geen geheim meer is.”

Waar liggen de lichamen?

Na een onderbreking door de coronapandemie is het onderzoek onlangs herstart door het Franse overheidsagentschap voor veteranen en oorlogsslachtoffers. De komende weken worden vertegenwoordigers van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, een organisatie die Duitse graven beheert, in Meymac verwacht. Daar zullen ze met georadars eerst de bodem scannen en proberen te bepalen waar de graven zich precies bevinden.

Volgens lokale geschiedkundigen werden in 1967 al elf Duitse lichamen opgegraven tijdens een geheime operatie in Le Vert. Er zijn echter geen gegevens bijgehouden over de exacte locatie daarvan. Een buurtbewoner, die een kind was ten tijde van die eerdere opgraving, zegt zich evenwel te herinneren die toen gezien te hebben. Zijn beschrijving van de plaats, geeft de onderzoekers op zijn minst een idee waar ze de overige lichamen zouden kunnen vinden.

© PHOTOPQR/LA MONTAGNE/MAXPPP

Volgens Réveil werden ze begraven met hun militaire identiteitsdocumenten en “dog tags”. Hij wil dat de lichamen teruggeven worden aan hun families. Dat zou ook verplicht zijn, volgens het agentschap voor veteranen.

De burgemeester noemt Edmond Réveil een “lieve oude man”. “Hij was tegen geweld en loste tijdens het verzet nooit een schot. Al wat hij nu wil is dat de dode soldaten herinnerd worden, en dat hun families verteld wordt waar ze liggen. En dat er misschien een klein gedenkteken op de plaats komt.”