Restaurant krijgt zeldzame kreeft geleverd: “We gaan hem niet koken, hij wordt onze mascotte”

De kans is 1 op 30 miljoen, maar voor de tweede keer in drie jaar tijd zwemt er een zeldzame oranje kreeft in de bassins van restaurant Oesterput. Het diertje kreeg een toepasselijke naam én belandt niet in de kookpot. “We willen hem zo lang mogelijk in leven houden”, zegt uitbater Piet Devriendt.

In de Oesterput in Blankenberge, waar kreeften al tientallen jaren rondzwemmen in grote bassins, zijn ze niet aan hun proefstuk toe. In het verleden was er al Wesley, een stokoud dier dat maar liefst 9 kilo woog. Of Bas, een knaloranje kreeft die in 2021 nog naar de voetballer Bas Dost werd vernoemd. Het beestje krijgt nu een opvolger. (lees verder onder de foto)

Johan Cruijff dobbert de komende maanden rond in de Oesterput. — © jve

Zo weinig mogelijk stress

Woensdag kreeg uitbater Piet Devriendt een soortgelijk exemplaar binnen. “De kans? Eén op enkele tientallen miljoenen”, vertelt hij. Volgens wetenschappers heeft ongeveer 1 op 30 miljoen kreeften zo’n genetische afwijking, waardoor er eigenlijk een soort ‘albino-effect’ optreedt. De Canadese kreeft kleurt daardoor niet rood, maar oranje. “Voor ons is dit natuurlijk erg leuk”, zegt Piet, die de kreeft van leverancier Lobster Fish geleverd kreeg. “Natuurlijk belandt dit dier niet in de kookpot. We gaan hem houden als mascotte. Om hem zo weinig mogelijk stress te bezorgen, geven we hem een rustig plaatsje in onze bassins.”

Bij een bijzondere gast hoort natuurlijk ook een speciale naam. “We noemen hem Johan Cruijff, naar de voetballegende uit Nederland”, zegt Piet, een echte voetbalfan. “Even hebben we getwijfeld om hem Noa Lang te noemen. Maar hij maakt het soms een beetje te bont (knipoogt), waardoor we op zeker willen spelen. We hopen alvast dat we hem nog de hele zomer kunnen houden, want dit komt écht niet vaak voor. Het is dan ook niet de bedoeling om Johan te pas en te onpas uit onze bassins te halen en aan de klanten te tonen.”