Verkiezingen van 2024 worden gehouden op 9 juni

De Europese verkiezingen van volgend jaar staan gepland van 6 tot en met 9 juni. Dat heeft het Zweeds EU-voorzitterschap woensdag bekendgemaakt. Dat betekent dat in België de Europese, maar ook de federale en regionale verkiezingen op zondag 9 juni zullen plaatsvinden.

De Europese wetgeving voorziet dat de verkiezingen om de vijf jaar plaatsvinden in dezelfde periode als de eerste rechtstreekse stembusgang voor het Europees Parlement. In 1979 vonden die verkiezingen in de 23ste week van het jaar plaats, tussen 7 en 10 juni. De Belgische grondwet schrijft voor dat de federale en regionale verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden als de Europese.

Portugal had gevraagd om daar volgend jaar van af te wijken om het verlengde weekend van de nationale feestdag (10 juni) te vermijden en om de verkiezingen te vervroegen naar eind mei. Zo zou de regering in Lissabon een lage opkomst willen vermijden. Maar het Zweedse voorzitterschap van de EU kon geen akkoord vinden over een andere datum, en het lijkt er nu op dat de Portugezen hebben moeten inbinden.