België kent op Luxemburg na laagste inflatie in eurozone

De inflatie in de eurozone is in april uitgekomen op 7 procent op jaarbasis. De maand voordien ging het nog om 6,9 procent, zo bevestigt Europees statistiekbureau Eurostat woensdag. België kent de op één na laagste inflatie.

De zogenaamde flitsraming had begin mei al aangetoond dat na vijf dalingen op rij, de inflatie in de eurozone in april niet verder zakte. De cijfers worden woensdag bevestigd bij de bijgewerkte inflatiecijfers. Energie heeft nog een kleine impact op de stijgende levensduurte. Vooral voeding, alcohol en tabak stijgen in prijs.

Voor België staat 3,3 procent inflatie in de tabellen. Enkel in Luxemburg (+2,7 procent) ligt het tempo van de inflatie nog lager. Het gaat om de inflatie volgens de Europese definitie. Het cijfer is verschillend van de 5,6 procent inflatie in april die het Belgische statistiekbureau Statbel communiceerde. De twee statistiekinstellingen hanteren een andere berekeningswijze.

In de hele EU was er wel nog een vertraging van de inflatie in april: 8,1 procent op jaarbasis tegenover 8,3 procent in maart.