Franse minister verdedigt uithaal naar Italiaanse premier: “Realiteit is vaak lastiger dan extreemrechts belooft”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft woensdag zijn uithaal naar de Italiaanse premier Giorgia Meloni verdedigd. Hij had haar verweten dat ze niet in staat was om de migratieproblemen van haar land onder controle te krijgen.

“Als je als extreemrechts ondoordachte beloftes maakt, stel je later vaak vast dat de realiteit lastiger is”, zei Darmanin op de radio France Inter. “Mijn uithaal is niet gericht op de Italianen, maar op politici. We hebben het recht te zeggen dat Marine Le Pen (boegbeeld van extreemrechts in Frankrijk, red.) en Meloni niet het juiste model hebben.”

Darmanin wees er ook op dat de Italiaanse premier de Franse president Emmanuel Macron “al vaak beledigd had”, en zei dat de migratieproblematiek “moeilijk” op te lossen is en dat de “oplossingen van extreemrechts niet werken”.

Begin mei veroorzaakte de minister een diplomatieke crisis tussen Frankrijk en Italië. Hij zei toen dat Meloni “niet in staat is om de migratieproblemen te regelen waarvoor ze verkozen is”. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani annuleerde vervolgens een bezoek aan Parijs dat diezelfde dag nog gepland stond, omdat de Franse minister weigerde om zich te excuseren.