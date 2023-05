Frituuruitbater (50) uit Nieuwpoort krijgt tien maanden cel met uitstel voor ongewenste seksuele intimiteiten bij jobstudente (20)

De uitbater van een frituur in Nieuwpoort is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. De 50-jarige Diksmuidenaar ontkende tevergeefs dat hij een 20-jarige jobstudente ongepast benaderde.

De jonge vrouw uit het Waalse Hannuit werkte al enkele jaren in de frituur toen de zaak in de zomer van 2021 werd overgenomen door de beklaagde. Volgens de burgerlijke partij begon X.R. vrij snel misplaatste complimenten te maken over haar uiterlijk. De beklaagde zou bijvoorbeeld ook aangedrongen hebben om hem te begroeten met een zoen op de wang.

Tijdens de herfstvakantie zou de situatie pas echt geëscaleerd zijn. Op 30 oktober 2021 zou de frituurbaas zijn werkneemster eerst gevraagd hebben om foto’s in string te maken. Daarna zou hij ook vragen over haar seksleven gesteld hebben. Toen de vrouw zich bukte om iets op te ruimen, zou R. allusie gemaakt hebben op orale seks door haar hoofd richting zijn geslachtsdeel te brengen. De vrouw verklaarde dat ze vervolgens ook nog bij de heupen werd vastgegrepen.

Het arbeidsauditoraat gaf toe dat er geen beelden of ooggetuigen zijn, maar merkte op dat het slachtoffer in augustus al haar hart luchtte bij een collega. Een bemiddeling werd echter afgewezen door de beklaagde. Arbeidsauditeur Jeroen Lorré stuurde aan op een autonome probatiestraf, maar door een gebrek aan schuldinzicht wijzigde hij zijn vordering in tien maanden gevangenisstraf.

“Dit dossier schreeuwt om een vrijspraak”, pleitte meester Thomas Bailleul. De verdediging merkte op dat niemand van de collega’s of van de vele klanten ooit iets abnormaals heeft opgemerkt. Daarnaast werden vraagtekens geplaatst bij de psychologische schade van het slachtoffer. “Daar ligt geen enkel stuk van voor. Dat doet mij redeneren dat er helemaal niets is gebeurd en dat het een totaal verzonnen verhaal is.”

De rechter veroordeelde R. tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel. De beklaagde is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.