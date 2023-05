Man die mes binnensmokkelde in Brussels Airport krijgt twaalf maanden cel

Een man die een mes had binnengesmokkeld op de luchthaven Brussels Airport, is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. Het was pas toen bleek dat de man met een vals paspoort reisde en de politie hem grondig fouilleerde dat het wapen werd aangetroffen. Voor de rechtbank daagde de man evenwel niet op.

De feiten vonden plaats in december 2021. De man had zich op de luchthaven aangeboden om naar het buitenland te vertrekken en was probleemloos door de scanners geraakt. Aan de gate bleek echter dat hij weliswaar een authentiek paspoort kon voorleggen, maar dat het om het paspoort van iemand anders ging. Daarop werd de man door de politie meegenomen en volledig gefouilleerd.

In zijn schoen, onder de binnenzool, troffen de agenten een mes aan. Dat was blijkbaar niet als mes herkend bij de scan, en eenmaal de man de scan voorbij was, had hij het in zijn schoenzool verborgen.

De man, die in het verleden al twee gevangenisstraffen had opgelopen voor diefstallen, daagde niet op voor de rechtbank, zodat hij bij verstek werd veroordeeld.