Crisismanager vrijgesproken voor aanranding in woonzorgcentrum in Nieuwpoort

De Brugse strafrechter heeft een 58-jarige man uit Hulshout vrijgesproken voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. G.C. ontkende met succes dat hij als toenmalig crisismanager van een woonzorgcentrum in Nieuwpoort een 29-jarige vrouw zou hebben betast. Het arbeidsauditoraat had tien maanden cel gevorderd.

De beklaagde werd in 2019 aangesteld als crisismanager na vermeende feiten van onterende behandeling in wzc De Zathe. Volgens de burgerlijke partij ging C. zelf echter zijn boekje te buiten door schunnigheden te vertellen en avances te maken. “Het woonzorgcentrum was het privaat jachtgebied van meneer, die zijn lusten botvierde op aantrekkelijke ondergeschikten”, aldus meester Alain Coulier.

Op 18 augustus 2021 was het slachtoffer rond 19 uur aan de slag in de keuken toen G.C. langskwam. In eerste instantie zou de vijftiger enkele oneerbare voorstellen gedaan hebben. Volgens het arbeidsauditoraat stelde C. zelfs dat de vrouw “iets persoonlijks” met hem zou moeten doen als ze wilde slagen voor een examen. De werknemer maakte naar eigen zeggen duidelijk dat ze niet opgezet was met zijn seksueel getinte opmerkingen. Toch zou de crisismanager haar op een ongepaste manier aangeraakt hebben.

De collega’s van de vrouw verwittigden diezelfde avond nog de politie. Uit hun verhoren bleek volgens arbeidsauditeur Jeroen Lorré onder andere dat C. met een alcoholprobleem kampt. “Hij is een bon vivant met een dubbele problematiek, die regelmatig de grenzen van het toelaatbare aantikt, maar op 18 augustus heeft hij die grenzen duidelijk overschreden.” Het OM stelde tijdens het onderzoek al een bemiddeling voor, maar daar ging de beklaagde niet op in. Aanvankelijk werd een autonome probatiestraf gevorderd, maar bij gebrek aan schuldinzicht eiste het arbeidsauditoraat toch tien maanden cel.

De verdediging omschreef het slachtoffer als een intrigante en een manipulator. Volgens de raadsman van C. was de vrouw gewoon boos omdat de crisismanager niet kon garanderen dat er binnenkort een examen zou plaatsvinden, met het oog op een vast contract. “Ze heeft veel fantasie en veroorzaakte al vijf jaar op elke afdeling conflicten tussen collega’s”, klonk het. Ten slotte werd meermaals opgemerkt dat er geen getuigen waren van het incident in de keuken. “Ik heb niemand aangerand, en ik ben ook geen alcoholieker”, zei de beklaagde in zijn laatste woord.