Man (44) krijgt zes maanden cel met uitstel voor ongewenst seksueel gedrag tijdens opleiding bij Carrefour in Brugge

Als kandidaat-franchisehouder liep K.G. op 7 augustus 2021 stage bij Carrefour in Sint-Kruis Brugge. In het magazijn begon hij volgens een jonge vrouw echter ongepaste vragen te stellen. Naar eigen zeggen werd het slachtoffer ook ongevraagd geknuffeld. Vervolgens zou G. ook nog twee zoenen in de nek gegeven hebben en aan haar oor gelikt hebben. “Sta je open voor een quickie?”, klonk het volgens de vrouw. Daarna liep hij ook in de winkel nog even achter haar aan.

Naar aanleiding van dat incident vertelde een collega dat ze twee dagen eerder ook een nare ervaring had meegemaakt. Het slachtoffer voelde zich niet op haar gemak toen G. onderweg naar huis met haar mee bleef fietsen. Toen de jonge vrouw in Assebroek stopte om hem dat duidelijk te maken, zou de beklaagde verteld hebben dat hij vroeger seksuoloog was. Vervolgens zou hij meerdere intieme vragen gesteld hebben.

De verdediging vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens meester Sofie Vangheluwe was alles financieel al in kannen en in kruiken om de Carrefour in Oostende over te nemen. “Die klachten zijn er gekomen omdat de overname hem niet werd gegund.” Daarbij werd opgemerkt dat van problemen tijdens eerdere stages in andere filialen nooit sprake was.

Arbeidsauditeur Jeroen Lorré vorderde in eerste instantie een autonome probatiestraf. Aangezien G. bleef ontkennen, werd die vordering gewijzigd in tien maanden gevangenisstraf. Tijdens het onderzoek weigerde de beklaagde ook in te gaan op een bemiddeling.