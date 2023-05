Vrouw (27) krijgt twaalf maanden cel voor opmerkelijke achtervolging in Oostkamp na ruzie met vriend

De Brugse strafrechter heeft een 27-jarige vrouw uit Brugge veroordeeld tot twaalf maanden effectieve gevangenisstraf voor vernieling en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. E.A. botste opzettelijk frontaal op het voertuig van haar vriend. D.M. (44) kreeg zelf acht maanden cel voor zijn aandeel in de opmerkelijke achtervolging.

De feiten speelden zich op 26 februari 2022 af in Oostkamp. Na een ruzie met haar partner reed E.A. weg met haar Ford Mondeo. Ze stopte wel nog even aan zijn voertuig, en gooide een glazen fles cola tegen de Mercedes Vito. Vervolgens sprong de man uit Geraardsbergen zelf ook in zijn wagen. D.M. achtervolgde zijn vriendin en zou haar ook meermaals achteraan aangereden hebben. Uiteindelijk maakte A. rechtsomkeer, waarna ze frontaal inreed op het voertuig van haar vriend. Beide voertuigen liepen heel veel schade op.

Volgens een getuige kwam de frontale botsing er pas na een nieuwe woordenwisseling tussen de beklaagden. Bovendien zag de getuige dat de Ford eerder al opzettelijk zou geremd hebben. D. verklaarde dat hij inderdaad enkel tegen zijn vriendin botste omdat ze plots hard in de remmen ging. Bij de frontale botsing was zijn wagen naar eigen zeggen al stilgevallen door de eerdere aanrijding. Op de zitting vertelde A. dat ze door een faillissement in een moeilijke periode zit.

De rechter veroordeelde de Brugse tot twaalf maanden effectieve gevangenisstraf. Bij het bepalen van de strafmaat werd rekening gehouden met haar gevulde strafregister voor verkeersinbreuken en drugsfeiten. Zo kreeg de beklaagde in januari 2016 in een drugszaak al drie jaar cel, grotendeels met uitstel en onder voorwaarden. D.M. werd al meermaals veroordeeld door de politierechtbank en kwam niet opdagen voor zijn proces. In die omstandigheden werd hij bij verstek tot acht maanden effectieve celstraf veroordeeld.