Groen licht zonder geluidssignaal: brandweer experimenteert met ‘hoffelijkheidslicht’ voor vrijwilligers

In Wabasca, in Canada, gebruiken ze al het groene licht. — © Wabasca Fire Department

12 minuten hebben de vrijwilligers in brandweerzone Kempen de tijd om in de kazerne te geraken als het ergens brandt of als er een ongeval is gebeurd. “Dat is mogelijk, maar soms loopt het moeilijk”, zegt Kristof Geens van de brandweerzone. In druk verkeer raken de vrijwilligers al eens vast. “Terwijl elke seconde die je wint, wel kan helpen voor de slachtoffers”, zegt Stef Willems van Vias.

Om dat rijden richting kazerne vlotter te maken, experimenteren vier hulpverleningszones de komende maanden met een zogenaamd “hoffelijkheidslicht”. “Een groen zwaailicht zonder geluidssignaal”, zegt Willems.

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Vias doet het onderzoek op vraag van de FOD Mobiliteit. Het initiatief komt er naar aanleiding van een wetsvoorstel van Kamerleden Marianne Verhaert en Jasper Pillen van Open VLD om zo’n hoffelijkheidslicht te introduceren in ons land. “Heel wat landen hebben dat al”, zegt Pillen. “We willen de meerwaarde nagaan voor België.”

Het groene zwaailicht staat niet op gelijke hoogte van het blauwe zwaailicht van bijvoorbeeld de politie als die op weg zijn naar een dringende interventie. Dan zijn zij een prioritair voertuig en moet u voorrang verlenen en de weg vrijmaken.

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

“Dat is bij dit groene licht niet zo”, zegt Willems. “Ze mogen met dat groene licht ook niet door het rood rijden of andere zotte stoten uithalen, dat is niet de bedoeling.”

“Het zal hen wel herkenbaarheid geven in het verkeer”, zegt Pillen. “En dat is belangrijk, want nu kan je het niet zien als een vrijwilliger op weg is naar de kazerne voor een interventie. Weggebruikers wíllen vaak wel doorgang verlenen aan vrijwilligers, maar herkennen ze niet of nauwelijks.”

Stef Willems — © if

In totaal nemen twintig vrijwilligers deel, verdeeld over vier hulpverleningszones: Luxemburg, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en de Kempen. “Ze zullen vier maanden zonder en vier maanden met het groene licht rijden”, zegt Marianne Verhaert.

“We zullen de aanrijtijden vergelijken, we zullen ook kunnen zien of ze bijvoorbeeld bruuske bewegingen maken tijdens het rijden en we zullen ook het rijgedrag en de reacties van andere voertuigen monitoren”, zegt Willems. “We moeten dus eerst zien of het een effect heeft. Pas daarna is het aan het beleid om te beslissen of dit systeem kan worden toegepast in andere zones ook.”