Chemiebedrijf 3M reageert voor het eerst na veroordeling door vrederechter: “Rechtbank heeft niet alle aanspraken aanvaard”

In een reactie op de uitspraak van een vrederechter maandag wijst het Amerikaanse chemiebedrijf 3M erop dat de rechtbank “niet alle aanspraken van de eisende partijen heeft aanvaard”. Verder zegt 3M dat ze de andere aanspraken zullen analyseren om daarna verdere acties te bepalen. Het is met andere woorden nog niet duidelijk of het bedrijf in beroep gaat tegen de veroordeling.

De vrederechter besliste maandag dat 3M een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro moet betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. In het bloed van de ouders en hun twee kinderen werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS aangetroffen.

3M Belgium benadrukt dat men momenteel, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uitvoert voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht. “3M Belgium zal deze en andere saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving blijven uitvoeren zoals afgesproken in onze saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering”, klinkt het. “Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan 571 miljoen euro investeren ten voordele van de inwoners van Vlaanderen.”

Tot meer dan honderdmaal toegelaten hoeveelheid PFAS

Het gezin dat een schadevergoeding zal krijgen, woont op ongeveer een kilometer van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Tijdens graafwerken voor de Oosterweelverbinding bleek dat de gronden rond de site verontreinigd zijn met PFAS. De gezinsleden lieten zich testen en in hun bloed werd tot meer dan honderdmaal de toegelaten hoeveelheid PFAS-waarden aangetroffen.

Het gezin trok naar de vrederechter om een schadevergoeding te eisen van het chemiebedrijf op basis van ‘overmatige burenhinder’, artikel 3.101 uit het burgerlijk wetboek. Het moest niet bewijzen dat 3M in de fout was gegaan, maar er moest wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet er sprake zijn van nabuurschap en van een bovenmatige hinder die toerekenbaar is aan de buur, waardoor die gehouden is het evenwicht te herstellen. Het chemiebedrijf had in de eerste plaats aangevoerd dat de vrederechter onbevoegd was om te oordelen, maar dat werd verworpen.

3M had daarnaast alle voorwaarden betwist, behalve het nabuurschap. De vrederechter oordeelde maandag echter dat aan alle voorwaarden voor de aansprakelijkheid wegens burenhinder werd voldaan.