Goed nieuws voor club van Georges-Louis Bouchez: Francs Borains krijgt licentie en speelt volgend seizoen in Challenger Pro League

Francs Borains mag zich opmaken voor de Challenger Pro League. De club kreeg de bevestiging dat de aanvraag tot proflicentie is goedgekeurd.

Francs Borains dwong sportief de promotie af vanuit eerste nationale maar kreeg vorige maand geen proflicentie van de licentiecommissie. De club, met MR-voorzitter Georges-Louis Bochez als sterke man, scoorde op vele vlakken wel goed, maar in het dossier ontbraken hier en daar enkele documenten van afbetalingsplannen. Verder zou de club wel gezond zijn. De Henegouwers hadden het vorige maand zelf over “een extreme formaliteit” en beloofden de nodige documenten te bezorgen aan het aangestelde arbitragebedrijf.

Woensdag bevestigt Francs Borains dat het dossier in orde is en de club op 22 mei officieel een licentie zal krijgen. “Er bestaan 28 professionele voetbalclubs op de 1.800 teams die er zijn in België, en Francs Borains maakt daar deel van uit. Te gek voor woorden!”, klinkt het.

Deze 16 ploegen spelen volgend seizoen in de Challenger Pro League:

KV Oostende

Zulte Waregem

RFC Seraing

SK Beveren

Lierse K.

Beerschot VA

Lommel SK

FCV Dender EH

KMSK Deinze

Club NXT

RSCA Futures

Jong Genk

Standard Luik 16 FC

Patro Eisden

RFC Luik

Francs Borains