Maxime (50) voert juridische strijd tegen transportfirma, maar wordt nu zelf veroordeeld tot 4 maanden cel: “De waanzin nabij”

Het zit er lang bovenarms op tussen de Sint-Niklazenaar en transportbedrijf Livlina. Maxime klaagt over de aanhoudende geluidsoverlast en verkeersdruk die de firma in zijn straat veroorzaakt. “Er komen zestig à zeventig vrachtwagens per dag in onze straat. Sommigen manoeuvreren zelfs op de opritten van de bewoners”, vertelt hij. “Dit zorgt voor grote ergernis en soms gevaarlijke verkeerssituaties.”

David tegen Goliath

Hij noemt het zelf een strijd van “David tegen Goliath”. Net zoals in het verhaal haalde hij zijn slag thuis. Het bedrijf werd veroordeeld en moet per inbreuk een dwangsom van 2.000 euro betalen. Maxime laat het niet na -tot grote ergernis van het bedrijf- elke inbreuk met zijn smartphone vast te stellen. Ondertussen staat de teller van geïnde dwangsommen al op 50.000 euro. Als het van de overbuur afhangt zal dit nog een stuk oplopen. “Ik heb nog 110 filmpjes klaarliggen met inbreuken die ik ga indienen”, zegt hij.

LEES OOK: Hij kreeg al 50.000 euro aan dwangsommen toegewezen, nu wordt Maxime zélf aangeklaagd: “Niets verkeerd gedaan”

Hij komt echter zelf ook niet ongehavend uit de juridische strijd. Hij werd woensdag zelf door Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden en een fikse boete van 800 euro. Hij kreeg die straf omdat hij in april van vorig jaar een vrachtwagen hinderde die het bedrijf wou oprijden. “Ik heb niets verkeerd gedaan”, houdt Maxime vol. “Die trucker voerde een manoeuvre uit zonder voorrang te verlenen. Zij had bovendien plaats genoeg om te manoeuvreren. Ze kon gewoon niet met een vrachtwagen rijden. Het is onbegrijpelijk en de waanzin nabij dat ik nu word veroordeeld.”

LEES OOK. Maxime kreeg al 50.000 euro aan dwangsommen toegewezen voor overlast: “Ze moeten zich maar aan de wet houden”

In beroep

Hij zal het hier echter niet bij laten en tekent beroep aan tegen het vonnis. Bovendien wil hij ook terugslaan en zelf klacht indienen tegen de bewuste chauffeur. “Ik word sindsdien uitgedaagd. Ze laten telkens de motor van de vrachtwagen draaien voor mijn deur. Als ik buiten kom om dit op beeld vast te leggen, zetten ze hem terug af. Dat is uitlokking”, zegt hij.