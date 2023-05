Komst van nieuw kindje kan gezinshiërarchie overhoop halen: “Kinderen zien heus wel als broer of zus anders behandeld wordt”

Drie jaar zijn ze intussen, de kinderen van Generatie 2020. Velen hebben inmiddels een broer of zus. En daar zijn ze of dolblij mee, of ze voelen zich net misnoegd omdat ze niet meer alleen zijn. Beide reacties zijn normaal en kunnen evolueren, zegt professor gezinspedagogiek Karla Van Leeuwen. Maar je mag een driejarige vooral niet onderschatten: “Ze kunnen het echt wel zien als broer of zus anders behandeld wordt.”