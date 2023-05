Pol Hauspie komt weer boven water met nieuw project in Afrika: “In de gevangenis was mijn bijnaam Bill Gates”

Hier vinden bedrijven geen gekwalificeerd personeel, in Afrika werken tienduizenden talenten onder hun niveau. “Ik heb in Zuid-Afrika een parkeerwachter ontmoet met een diploma van burgerlijk ingenieur.” Pol Hauspie – ja, die van Lernout – wil met The Happiness Web Afrikanen aan westerse jobs helpen. “Geld maakt niet gelukkig, ik kan erover meepraten. Maar je moet er wel wat hebben om gelukkig te zijn.”