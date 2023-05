MLS maakt spelerslonen tot op de dollar bekend: Dante Vanzeir grootverdiener, al verdient Christian Benteke nog drie (!) keer meer

Transparantie boven in de Amerikaanse voetbalwereld. De spelersvakbond van de MLS heeft deze week een lijst gepubliceerd waar álle spelerslonen tot op de dollar in staan. Ook die van onze landgenoten Dante Vanzeir (25) en Christian Benteke (32).

Dante Vanzeir maakte afgelopen winter de overstap van Union naar New York Red Bulls. De 25-jarige aanvaller werd in New York een van de drie designated players, spelers die meer mogen verdienen dan de salarisgrens officieel voorschrijft. Daarmee is hij dus een van de grootverdieners bij de Red Bulls.

Het vaste jaarloon van Vanzeir: 1.320.000 dollar. Dat is iets meer dan 1,2 miljoen euro. Met alle premies waarvan hij nu al zeker is – onder meer tekenbonus, makelaarspremie en marketingpremie – komt dat bedrag op 1.459.767 dollar, iets meer dan 1,3 miljoen euro. En daar zitten nog geen wedstrijdpremies bij.

Benteke in top vijf

Het vaste jaarsalaris van Christian Benteke bij DC United ligt nog meer dan drie keer hoger: 4.250.000 dollar, iets minder dan vier miljoen euro per jaar. Met vastgelegde bonussen erbij komt Benteke al zeker aan bijna 4,1 miljoen euro. Daarmee is hij de vijfde beste verdiener in de competitie.

Benteke is bezig aan een prima seizoen bij zijn Amerikaanse club. Na elf wedstrijden zit hij aan vijf doelpunten. Voor Vanzeir loopt zijn eerste seizoen in de VS een pak minder goed, dat weet u. Hij werd voor zes wedstrijden geschorst na een vermeend racisme-incident. Komend weekend mag de Limburgse aanvaller weer spelen.

Zowel Benteke als Vanzeir worden al een tijdje niet meer opgeroepen voor de Rode Duivels. Benteke kwam 45 keer in actie voor België en maakte 18 doelpunten. Vanzeir kwam één keer in actie voor de Duivels, in november 2021 tegen Wales.