NMBS laat regenboogtrein rijden in strijd tegen homofobie

Tussen Brussel en Antwerpen pendelt woensdag de hele dag een trein die versierd is met regenbogen. Spoormaatschappij NMBS wil met het opvallende initiatief aandacht vragen voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Zaterdag zal de regenboogtrein ook worden ingezet richting de Belgian Pride in Brussel.

Ook de komende maanden zal de regenboogtrein, of “trainbow”, nog regelmatig te bewonderen vallen op het Belgische spoornet, en dat op verschillende trajecten rond Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

“We zijn een van de grootste werkgevers van het land en onze treinen doorkruisen het hele land”, zegt Dimitri Temmerman van NMBS. “Voor ons is dit een symbolische manier om het belang van inclusie en diversiteit te benadrukken, en onze steun te betuigen in de strijd tegen homo- en transfobische discriminatie. Dat willen we als bedrijf graag uitdragen.”‘

Het is de eerste keer dat NMBS een regenboogtrein inzet. Daarnaast zijn verschillende stationsgebouwen deze week getooid met regenboogvlaggen.