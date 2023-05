Trending was ze dinsdag op sociale media. Door de naam van consultant McKinsey talloze keren fout uit te spreken - als Emsie Kensie - was Vlaams Belang-Kamerlid Nathalie Dewulf een hele dag de risée op Twitter. “Ik betreur enorm wat er is gebeurd. Iedereen kan toch eens missen?”, reageert het parlementslid een dag later.