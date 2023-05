Of ik geen bloed wilde geven, werd me meermaals gevraagd. Omdat er zo’n groot tekort is. Ik had één voorwaarde: dat ik de donatie mocht volgen van het naaldje in mijn arm tot het draadje uit een bloedzak, die ergens te lande een levenslijn voor een patiënt vormt. Deal, zeiden ze bij het Rode Kruis. “Maar vanaf nu word je wel een streepjescode.”