Ecuadoraanse president Lasso ontbindt parlement

Terwijl er een afzettingsprocedure tegen hem liep, heeft de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso het parlement ontbonden. De kiescommissie zal binnen de zeven dagen een datum voor nieuwe verkiezingen aankondigen, deelt het kabinet van de president woensdag mee. De conservatieve president kan intussen per decreet regeren.

“Het is onmogelijk de uitdagingen aan te gaan met een parlement dat uit is op de destabilisering van het land”, zei Lasso in een televisietoespraak. “Ik moet een antwoord bieden op de politieke crisis. Ecuador heeft nood aan een nieuw politiek en sociaal pact.”

Dinsdag had het staatshoofd de beschuldigingen van verduistering tegen hem ontkend in het parlement. Lasso wordt ervan beschuldigd dat hij afwist van ongunstige contracten tussen het door de staat gecontroleerde olietransportbedrijf Flota Petrolera Ecuatoriana en de private rederij Amazonas Tankers. Na zijn aantreden als president beëindigde hij die overeenkomsten niet. Dat zou de Ecuadoraanse schatkist enkele miljoenen Amerikaanse dollars gekost hebben.