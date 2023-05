Arbeider sterft nadat hij wordt bedolven door modder in waterput

Een 37-jarige man is woensdagmiddag omstreeks 13 uur om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Lokeren. Hij geraakte bij graafwerken bedolven onder de modder. Hulpdiensten groeven de man met de handen uit de modder, maar alle hulp kwam te laat.

De arbeider was samen met enkele collega’s van een firma uit Hamme een regenput aan het graven in de voortuin van een woning in de Waterlaatstraat in Lokeren. Het slachtoffer raakte bedolven onder zand en modder toen een wand van de put het plots begaf. Collega’s poogden tevergeefs om zelf de man te bevrijden. (lees verder onder de foto)

© pvh

De brandweer die zeer snel ter plaatse was konden het slachtoffer na enkele minuten bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse.

De collega’s van de man en de bewoners van de woning waar het ongeval plaatsvond, verkeerden in shock en werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Ook voor de betrokken brandweermannen stond een team van psychologen klaar om het dramatische voorval te bespreken.

Er zal een onderzoek gevoerd worden naar wat er mis is gelopen en hoe het ongeval kon gebeuren.