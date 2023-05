Musk wil voor het eerst reclame maken voor Tesla

Tot nu toe heeft Tesla advertenties vermeden, enerzijds omdat er altijd voldoende vraag was – Musk gebruikte vooral zijn populariteit en sociale media als marketingmiddelen – en anderzijds omdat het geld volgens Musk beter te spenderen was aan de ontwikkeling van auto’s.

Maar daar breekt de constructeur nu mee. “We gaan een beetje reclame uitproberen en kijken hoe het gaat”, zei Musk tijdens de aandeelhoudersvergadering. Achteraf benadrukte hij dat het bedrijf daarvoor nog niet over een volledig uitgewerkte strategie beschikt.

Tesla heeft de jongste tijd te maken met toegenomen concurrentie op de markt van elektrische auto’s. De voorbije maanden voerde de autobouwer wereldwijd al meermaals agressieve prijsdalingen door.

Robot

Het bedrijf deelde dinsdag ook een video waarin het toont hoever het staat met zijn robot, de Tesla Optimus, een “mensachtige, tweevoetige robot voor algemeen gebruik, die taken kan uitvoeren die onveilig, repetitief of saai zijn”. “Meerdere volledig door Tesla gemaakte robots lopen nu rond en leren over de echte wereld”, schrijft het Twitter-account van Tesla Optimus in zijn eerste tweet. “Kom bij het Tesla AI team.”

Eerder had Musk geopperd dat het robotproject van Tesla belangrijker zou kunnen worden dan de autoproductie.