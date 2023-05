Man (73) aangehouden voor doodslag op zijn vrouw (74) in Elewijt

Een 73-jarige arts is aangehouden voor doodslag op zijn vrouw (74) die op 14 mei is overleden. Omdat de wetsarts aanwijzingen zag voor een verdacht overlijden, werd maandag een autopsie uitgevoerd. Die wees uit dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gekomen door geweldpleging. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten.