Wereldbank stopt financiële steun aan ontwikkelingsprojecten in Congo

Het FSDRC werd in 2002 bij decreet opgericht en krijgt financiële steun van verschillende internationale partners. De Wereldbank zou daar 1,04 miljard dollar in steken voor verschillende projecten, waarvan al 91 miljoen werd uitbetaald. Het was nog wachten op wat papierwerk voor de rest zou volgen. Maar voor de deal rond was, besloot Tshisekedi op 4 mei om het fonds op te heffen en een opvolger op te richten met meer bevoegdheden. Waar de 91 miljoen dollar heen is, is niet duidelijk.

Op 12 mei schreef Albert Zeufack, Wereldbank-topman voor Congo, een brief aan de Congolese minister van Financiën. Daarin betreurt hij dat “er geen voorafgaande uitwisseling heeft plaatsgevonden”. Bovendien zou de ontbinding van het fonds niet in overeenstemming zijn met de juridische afspraken. Volgens Zeufack zullen 600.000 mensen de gevolgen van dit besluit voelen.