DE INSIDER. Verhaal rond Mimi Ullens kantelt na reconstructie: “Geen toeval dat de baron net nu met een verklaring komt”

Na de reconstructie van de moord op barones Mimi Ullens komen enkele belangrijke vragen op tafel. Waarom reed dader en stiefzoon Nicolas een uur vóór de moord rond het huis? En waarom lag het wapen al in zijn koffer? “Het is geen toeval dat er net nu een verklaring van de baron komt”, klinkt het in onze podcast De Insider. “Dat kamp wil het beeld van de geldverslindende barones bijstellen.”