HET PUNT VAN VAN IMPE. De Wever lonkt naar de PS voor minikabinet in 2024: “Hopelijk heeft hij achter de schermen een beter plan”

De laatste peilingen beloven een bijna onmogelijk te leggen puzzel. En dat hoopt Bart De Wever op te lossen met een minikabinet. Samen met de PS wil hij het sociaal-economisch beleid en de begroting in het oog houden. “Maar PS en N-VA liggen op dat vlak zo ver uit elkaar dat er niets van kan komen”, klinkt het in onze politieke podcast Het Punt van Van Impe. “Het is een wanhoopspoging. Ik hoop dat De Wever achter de schermen een beter plan heeft.”