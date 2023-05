Beschuldigingen van antisemitisme tegen Musk na tweets over Soros

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat de uitlatingen een “antisemitische bijsmaak” hebben en dat ze “onmiddellijk leidden tot een stortvloed antisemitische samenzweringstheorieën” op Twitter.

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC kreeg Musk vragen over zijn uitspraken. Hij ontkende dat hij antisemiet is. “Als ik al iets ben, ben ik eerder iets als een prosemiet”, aldus Musk. Maar hij bleef bij zijn uitspraken. “Ik denk dat het klopt. Dat is mijn mening”, zei hij, waarna hij het recht op vrije meningsuiting opeiste. “Ik kan zeggen wat ik wil.”

Soros is een geliefd doelwit van rechts in de Verenigde Staten, waarvan Musk de standpunten verdedigt. Zo wordt Soros verweten dat hij linkse aanklagers zou helpen om verkozen te raken in Amerikaanse steden, die vervolgens niet hard genoeg zouden optreden tegen misdaad. De herhaaldelijke verbale aanvallen tegen Soros wakkeren ook voortdurend antisemitische samenzweringstheorieën aan. De voorzitter van de Joodse organisatie ADL (Anti-Defamation League), Jonathan Greenblatt, noemde Musks woordkeuze gevaarlijk. Volgens hem moedigt die extremisten aan om anti-Joodse samenzweringstheorieën te verzinnen.