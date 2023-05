VUB-rector richt zich tot studenten en personeel en heeft het over vijf tuchtdossiers: “Helaas blijft het niet bij de twee zaken uit de media”

Rector Jan Danckaert heeft in een mail naar alle studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel gemeld dat er vijf tuchtdossiers lopende zijn tegen personeelsleden “Helaas blijft het niet bij de zaken waarover in de media bericht wordt”, schrijft de rector aan de VUB-community.

Alle studenten en personeelsleden vonden op de vooravond van Hemelvaart een bericht van de rector in hun mailbox. Rector Jan Danckaert reageerde zo op de twee tuchtdossiers die het Nieuwsblad eerder aan het licht bracht, waarbij zowel een geneeskundeprof als psychologieprofessor Elke Van Hoof beschuldigd worden van toxisch leiderschap en een gebrekkige wetenschappelijke integriteit door opgestapte medewerkers

“Helaas blijft het niet bij de zaken waarover de media bericht”, schrijft Danckaert aan de VUB-community. De rector laat zijn personeel en studenten weten dat er “vijf tuchtdossiers lopende zijn die in de nabije toekomst zullen leiden tot een beslissing van of verwijzing naar de tuchtcommissie”. Danckaert benadrukt dat elke melding en klacht “zeer ernstig” genomen wordt en het voorwerp is van “grondig onderzoek”.

VUB-woordvoerder Nathalie Vlaemynck zegt aan het Nieuwsblad dat de vele tuchtdossiers die nu op de radar staan van de rector van de VUB tonen dat de nieuwe aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag die de universiteit sinds september invoerde, loont. En dat de rector dat met de mail aan zijn community wilde duidelijk maken.