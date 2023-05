Onbekenden brengen koffertje tot ontploffing in Berchem

De politie heeft momenteel nog het raden naar wat er precies is gebeurd, maar voorlopig lijkt het erop dat het koffertje in kwestie gestolen werd en de dieven hebben geprobeerd het te openen met behulp van de toorts. “Mogelijk werd door de hitte de druk in de koffer te groot en gaf dat een soort ontploffing”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er raakte niemand gewond. Het koffertje is in beslag genomen voor verder onderzoek.”

Een getuige zag meteen na de knal een auto wegrijden. De politie is een onderzoek gestart.