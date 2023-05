Mexico opent onderzoek naar mogelijke ontvoering 50 migranten op weg naar VS

In Centraal-Mexico zouden 50 migranten ontvoerd zijn uit een bus die op weg was naar de grens met de Verenigde Staten. Dat zegt de procureur-generaal van San Luis Potosí woensdag.

Het was de nationale federatie van transportondernemers die de veronderstelde ontvoering van de migranten en twee buschauffeurs bekendmaakte. Leden van het Golfkartel, dat ook betrokken is bij drugssmokkel, hadden naar de federatie gebeld met een vraag om 1.500 dollar losgeld, ongeveer 1.400 euro.

Tijdens een zoektocht naar de vermiste inzittenden, zou de lege bus aangetroffen zijn op een landweg in de gemeente Galeana. Volgens de procureur-generaal is er geen officiele klacht neergelegd. Al negen van de migranten wisten te ontsnappen en werden door de politie gevonden. Van de rest is nog geen spoor.

